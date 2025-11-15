Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunarak dikkat çeken sözler sarf etti. Başkan Adalı, transfer gündemine dair de açıklama yaptı.

"CEVAP VERMEYECEĞİM''

İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a transfer olacağına dair çıkan haberlerle ilgili gelen bir soruya cevap veren Serdal Adalı, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, kadro dışı kalmadan önce Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulmuştu. Milli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.