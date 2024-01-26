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Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar

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Beşiktaş'ın sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan, Fernando Santos'un planlarında yer almıyor. Performanslarına bağlı olarak haklarında son kararın verileceği futbolcular, yüksek ihtimalle gelecek sezon takımda olmayacak.

Beşiktaş'ta geleceği en merak edilen isimlerin başında gelen Cenk Tosun ve Salih Uçan'la ilgili sürpriz bir karar çıkabilir.

SANTOS'UN PLANLARINDA YOKLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Cenk Tosun ve Salih Uçan, teknik direktör Fernando Santos'un gelecek sezon planlarında yer almıyor. İki futbolcunun göstereceği performansa göre Portekizli hoca, kararını değiştirebilir.

CENK VE SALİH'İN KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasını 28 maçta giyen Cenk Tosun 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Salih Uçan ise siyah-beyazlı ekiple çıktığı 27 maçta 3 gol ve 5 asist katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cenk Tosun Salih Uçan Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Fatih :

harika

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