Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz talibi çıktı! İşte Valerien Ismael'in yeni takımı

Beşiktaş ile yolları ayıran Valerien Ismael'e sürpriz bir talip çıktı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Championship ekiplerinden Luton Town, Fransız hocanın ismini listede ilk sıraya yazdı.

Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

VALERIEN, İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Luton Town, Valerien Ismael'in ismini ilk sıraya yazdı. İngiliz ekibi büyük bir aksilik yaşanmazsa, Fransız hoca ile sözleşme imzalayacak.

DAHA ÖNCE CHAMPIONSHIP'TE ÇALIŞTI

İngiltere Championship'te bu sezon çıktığı 20 maçta 29 puan toplayabilen Luton Town, ligde 9. sırada bulunuyor. 47 yaşındaki Valerien Ismael daha önce İngiltere Championship'te Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmıştı.