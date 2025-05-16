Beşiktaş'tan 1.2 Milyar Liralık Kredi Ödemesi

Beşiktaş Kulübü; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a 1 milyar 278 milyon 828 bin 670 lira konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." denildi.