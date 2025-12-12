Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi

Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanırken kadro yapılanmasında önemli adımlar atılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni transferlere yer açmak adına ayrılacak isimleri netleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

4 FUTBOLCUYLA YOL AYRIMI

Ara transfer döneminde kadrosuna en az 6 takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, kontenjan açmak amacıyla 4 isimle vedalaşma kararı aldı. Teknik heyetin planlamasında bu oyuncuların yeni sezonda yer almadığı belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER

Siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve David Jurasek artık kadroda düşünülmüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonas Svensson ile herhangi bir uzatma planı yapılmazken, Felix Uduokhai'nin ise bonservisiyle gönderilmesi hedefleniyor.

BENFICA İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Benfica'dan kiralanan ve beklentilerin altında kalan David Jurasek için sözleşme feshi gündemde. Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken kısa süre içinde resmi adım atılması bekleniyor.

RAFA SILVA İLE AYRILIK NEREDEYSE KESİN

Beşiktaş'ta en dikkat çeken ayrılık ihtimali ise Rafa Silva cephesinde yaşanıyor. Portekizli yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaklaşık 5-6 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde Rafa Silva'nın ülkesine dönmesine izin verilecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'tan olan tüm alacaklarından da feragat edeceği ifade ediliyor.