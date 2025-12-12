Haberler

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta devre arası öncesi büyük değişim kapıda. Sergen Yalçın'ın raporuyla Felix Uduokhai, Jonas Svensson, David Jurasek ve Rafa Silva ile yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, bu hamleyle yeni transferler için yer açmayı hedefliyor.

  • Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosundan Felix Uduokhai, Jonas Svensson, David Jurasek ve Rafa Silva'nın ayrılmasını planlıyor.
  • David Jurasek'in Benfica ile olan kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.
  • Rafa Silva'nın yaklaşık 5-6 milyon euro bonservis teklifi gelmesi halinde Beşiktaş'tan ayrılması ve alacaklarından feragat etmesi bekleniyor.

Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanırken kadro yapılanmasında önemli adımlar atılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni transferlere yer açmak adına ayrılacak isimleri netleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

4 FUTBOLCUYLA YOL AYRIMI

Ara transfer döneminde kadrosuna en az 6 takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, kontenjan açmak amacıyla 4 isimle vedalaşma kararı aldı. Teknik heyetin planlamasında bu oyuncuların yeni sezonda yer almadığı belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER

Siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve David Jurasek artık kadroda düşünülmüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonas Svensson ile herhangi bir uzatma planı yapılmazken, Felix Uduokhai'nin ise bonservisiyle gönderilmesi hedefleniyor.

BENFICA İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Benfica'dan kiralanan ve beklentilerin altında kalan David Jurasek için sözleşme feshi gündemde. Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken kısa süre içinde resmi adım atılması bekleniyor.

RAFA SILVA İLE AYRILIK NEREDEYSE KESİN

Beşiktaş'ta en dikkat çeken ayrılık ihtimali ise Rafa Silva cephesinde yaşanıyor. Portekizli yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaklaşık 5-6 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde Rafa Silva'nın ülkesine dönmesine izin verilecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'tan olan tüm alacaklarından da feragat edeceği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Şu anki Beşiktaş'ta Orkun hariç tüm futbolcular gidebilir, Orkun'u da kaliteli kişilerle oynarken görmek lazım. Yoksa Orkun da gidebilir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Depremlik bir durum yok. Olması gerekeni yapıyorlar. Gazetecilerde her zamanki gibi kulübün koas durumunda kalması için çabalamaya devam ediyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 464 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

