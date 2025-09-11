Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nijerya Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerin yer verildi. - İSTANBUL