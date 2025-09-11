Haberler

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin Sağlık Durumu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun durumu ile ilgili sağlık ekibinin tedavi sürecine başladığı bildirildi.

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nijerya Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerin yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

İntihar iddialarının ardından eski sevgilisinden ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.