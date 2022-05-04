Beşiktaş'ta Vida, derbi öncesi gelen haberle sarsıldı! Apar topar Hırvatistan'a gitti - Haberler

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Beşiktaş'ta Vida, derbi öncesi gelen haberle sarsıldı! Apar topar Hırvatistan'a gitti

Haberler.com - Spor
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Babası rahatsızlanan Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida, apar topar ülkesi Hırvatistan'a gitti. Cuma günü babası operasyon geçirecek Hırvat futbolcunun, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle ülkesi Hırvatistan'a gitti.

DERBİDE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi. Deneyimli savunmacının Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.

Haberler.com - Spor

Domagoj Vida, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Derbi, Spor, Haberler

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