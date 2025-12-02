Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

İşlerin yolunda gitmediği Beşiktaş U-19 Takımı'nda üst üste alınan mağlubiyetler sonrası çarpıcı bir ayrılık yaşandı.

VELİ KAVLAK İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta U-19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Veli Kavlak'ın çalıştırdığı Beşiktaş U-19 takımı, ligde oynadığı 13 maçta 16 puan topladı. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.