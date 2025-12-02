Haberler

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Beşiktaş, U-19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak ile yollarını üste alınan mağlubiyetler sonrası ayırdı. Yapılan açıklamada, Veli Kavlak'a emekleri için teşekkür edildi.

İşlerin yolunda gitmediği Beşiktaş U-19 Takımı'nda üst üste alınan mağlubiyetler sonrası çarpıcı bir ayrılık yaşandı.

VELİ KAVLAK İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta U-19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Veli Kavlak'ın çalıştırdığı Beşiktaş U-19 takımı, ligde oynadığı 13 maçta 16 puan topladı. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

title
