Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor