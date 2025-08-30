Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Dönemi Başladı

Beşiktaş Kulübü, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri yazısında, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İkinci kez siyah-beyazlı takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük döneminde 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.