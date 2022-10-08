Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim Trabzonspor maçında sahada olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Maç, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile biterken, yeni transflerden Romain Saiss sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız stoperin gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacağı aktarıldı.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Beşiktaş 1-0 kazandı.

TAYYİP'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın genelinde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç'dan geldi.

2. SIRAYA YERLEŞTİ

Alınan galibiyetle beraber 3 maçlık kazanma hasretini sonlandıran Beşiktaş, 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.

SAİS SAKATLANDI

Öte yandan Giresunspor maçında Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss sakatlandı. Sais'in önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeceği öğrenildi.