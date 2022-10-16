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Beşiktaş'ta sakatlık depremi! 7 maç sonra ilk 11'e geri dönen Ghezzal maça devam edemedi

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Beşiktaş'ta sakatlık depremi! 7 maç sonra ilk 11'e geri dönen Ghezzal maça devam edemedi

Beşiktaş'ta 7 hafta sonra Trabzonspor maçında ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, ilk yarının son anlarında sakatlanarak oyundan çıktı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Haftalar sonra ilk 11'e geri dönen Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.

5 MAÇTA KADROYA GİREMEMİŞTİ

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

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