SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title