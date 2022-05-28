SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı - Haberler

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor