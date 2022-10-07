Beşiktaş'ın iki yıldızı takıma geri döndü! Giresunspor maçı kadrosundalar
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Beşiktaş'ta sakatlıkları sona eren Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a iki yıldızından iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve N'Koudou takıma döndü.
GİRESUNSPOR MAÇI KADROSUNA ALINDILAR
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan yıldız futbolcular Rachid Ghezzal ile Kevin N'Koudou, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.
N'KOUDOU DERBİDE YOKTU
Süper Lig'in 2. haftasında sakatlanan Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou ise milli takımdan sakat dönmesi sebebiyle Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.
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