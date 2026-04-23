Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, 9 gole ulaştı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun, bu golle tüm kulvarlardaki gol sayısını da 9'a çıkardı.

Süper Lig'de 26 karşılaşmada 7 gol, 9 asist kaydeden milli futbolcu, kupada da 5 müsabakada 2 gole imza attı. - İSTANBUL

