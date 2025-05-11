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Beşiktaş'ta İki Sakatlık, Oyuncular Değişti

Beşiktaş'ta İki Sakatlık, Oyuncular Değişti
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Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Alex Oxlade Chamberlain ve Felix Uduokhai'nin sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. İki futbolcu da ilk yarıda oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu Adana Demirspor karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain ile Alman savunmacı Felix Uduokhai'nin yerine Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. 19. dakikada ise Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çarpıştığı pozisyonda sakatlandı. Uduokhai'nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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