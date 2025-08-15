Beşiktaş'ta Hekimoğlu'nun Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş, St. Patrick's mücadelesinde sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklamada bulundu. MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ, St. Patrick's mücadelesinde oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının 67'nci dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

