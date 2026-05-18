Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 33 yaşındaki oyun kurucu Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesinin bir yıllığına yenilendiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Gülşah Duman Bıçakçı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon siyah-beyazlı formayla 20 maça çıktı.