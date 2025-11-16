Haberler

Beşiktaş'ta Genç Futbolcu Hekimoğlu'nun Yaralanması

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Hekimoğlu, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve tedavisine başlandı.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki santrforun tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
