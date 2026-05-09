Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayacak
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçta Emirhan Topçu'nun sağlık sorunu nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Futbolcunun gastroentrit tedavisi sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul