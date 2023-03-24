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Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

Altunizade Dele Alli Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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