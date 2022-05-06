Beşiktaş'ta Can Bozdoğan takımla çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.