Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta gelecek sezon planlaması kapsamında Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Taylan Bulut'un sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler belirlendi.
  • Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında düşünmediği ilk isimlerden biri Taylan Bulut oldu.
  • Taylan Bulut'un sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı ekipte bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlama şimdiden başladı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem yeni transferler hem de takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

SERGEN YALÇIN BİLETİNİ KESTİ

Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında düşünmediği ilk isimlerden birinin Taylan Bulut olduğu öğrenildi. Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Bulut, Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 536 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Büyük konuşmanın bedelini fena ödedi!
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler