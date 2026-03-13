Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı ekipte bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlama şimdiden başladı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem yeni transferler hem de takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

SERGEN YALÇIN BİLETİNİ KESTİ

Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında düşünmediği ilk isimlerden birinin Taylan Bulut olduğu öğrenildi. Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Bulut, Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 536 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.