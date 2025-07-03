Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı

Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Takımın önemli oyuncularından Rashica, kendisine gelen Airdrop teklifini kabul etti. Bu durum takım içerisinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak Rashica'nın bu kararı sonrası Beşiktaş'ta dengelerin değişeceği düşünülüyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

MONCHENGLADBACH'A 'EVET'

Alman basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica için Almanya'dan teklif geldi. Milot Rashica'nın Borussia Mönchengladbach'tan gelen teklifi kabul ettiği ve iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürdüğü ifade edildi. Ayrıca yönetimin Kosovalı oyuncudan bonservis olarak beklentisinin 9-10 milyon euro olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 41 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.