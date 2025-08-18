Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı

Athletico Paranaense, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılırken bir veda daha yaşandı.

ELAN RICARDO BREZİLYA'DA

Brezilya Ligi ekiplerinden Athletico Paranaense, Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

Kolombiya'nın La Equidad ekibinden geçtiğimiz kış transfer döneminde 1 milyon 940 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla resmi maça çıkamadı. La Equidad kariyerinde ise 49 maçta görev alan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

