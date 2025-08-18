Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılırken bir veda daha yaşandı.

ELAN RICARDO BREZİLYA'DA

Brezilya Ligi ekiplerinden Athletico Paranaense, Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

Kolombiya'nın La Equidad ekibinden geçtiğimiz kış transfer döneminde 1 milyon 940 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla resmi maça çıkamadı. La Equidad kariyerinde ise 49 maçta görev alan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.