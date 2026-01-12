Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.
- Beşiktaş, Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.
- Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için Wolverhampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi teklif sundu.
- Emmanuel Agbadou, Wolverhampton'da bu sezon 16 maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol attı.
Savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
AGBADOU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferinde ciddi bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.
KULÜBÜ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oyuncu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibine resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı, Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını talep ettiği dile getirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton'da bu sezon 16 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda rakip kaleye 2 gol atmayı başardı.