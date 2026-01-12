Haberler

Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor

Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. İki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

  • Beşiktaş, Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.
  • Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için Wolverhampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi teklif sundu.
  • Emmanuel Agbadou, Wolverhampton'da bu sezon 16 maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol attı.

Savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

AGBADOU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferinde ciddi bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.

KULÜBÜ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oyuncu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibine resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı, Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını talep ettiği dile getirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'da bu sezon 16 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda rakip kaleye 2 gol atmayı başardı.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu