Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor

Savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

AGBADOU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferinde ciddi bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.

KULÜBÜ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oyuncu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibine resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı, Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını talep ettiği dile getirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'da bu sezon 16 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçlarda rakip kaleye 2 gol atmayı başardı.