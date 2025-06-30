Beşiktaş'ta 6 Yabancı Oyuncu ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta 6 Yabancı Oyuncu ile Yollar Ayrıldı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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