Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson ile yeni sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu ile yeni sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson'ın sözleşmelerinin yenilendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan