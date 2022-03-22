Büyük buluşma gerçekleşti! Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekten bir araya gelen deneyimli hocanın yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

BALIKÇIDA BULUŞTULAR

Beyaz TV'nin verdiği bilgide Şenol Güneş ile Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi. Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ SEZON SONUNA KADAR İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E EMANET

Önder Karaveli'yle yolları ayıracak Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar göreve İbrahim Üzülmez'i getireceği, Üzülmez'in yeni sezonda da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı belirtildi.

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