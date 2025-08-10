Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı için hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı

Yüzlerce kişi Gazze için sokağa indi, yaşananlar ülke tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.