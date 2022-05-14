Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Görüşmenin detayları belli oldu - Haberler

Siyah-beyazlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet adayı olarak ilk hedef Sörloth. Real Sociedad'da kiralık olarak görev yapan Leipzig'li futbolcunun transfer edilmesi için tüm şartları zorlayacak olan siyah-beyazlı ekip futbolcunun menajeri ile görüşme sağladı.

CEYHUN KAZANCI İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşen golcü oyuncunun menajeri Wivestad'ın, oyuncusu için 3.5 milyon euroluk maaş talebinde bulunduğu ve ek olarak Leipzig'in de 8 milyon euroluk bonservis bedeli istediğini ilettiği kaydedildi.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da yapılan görüşmede önce Morten Wivestad'ı dinlediği, ardından birinci golcü olarak belirledikleri rakamın 2.2 milyon euro olduğunu söylediği öğrenildi. Bu rakama özel bonusların da eklenip daha üst seviyeye çekilebileceğini ileten Kazancı'nın, bonservis için ise 6 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceklerini ve sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesini de ekleyebileceklerini söylediği öğrenildi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği, büyük olasılıkla sonrasında anlaşma sağlanması bekleniyor.

GOL MAKİNASI OLMAK İSTİYOR

Real Sociedad formasıyla ligdeki 31 maç sonunda 4 gol atarak beklentilerin biraz uzağında kalan golcü futbolcu, yeni sezonda, formda ve iddialı bir şekilde yeni takımına gitmek istiyor.

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