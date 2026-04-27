Haberler

Beşiktaş son sıradaki Fatih Karagümrük'ü yenemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siyah-beyazlılar gol atamadığı maçta rakibiyle berabere kalırken puanını 56 yaptı - Beşiktaş'ın başında 100. maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, 19. beraberliğini aldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ligin son basamağındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıradaki rakipleri RAMS Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, son sıradaki Fatih Karagümrük'ün puanı 21 oldu.

Yalçın dalyada "beraberlik" aldı

Siyah-beyazlı takımın başında 100. Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, dalyasında 1 puan aldı.

Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, 100 maçlık serüveninde siyah-beyazlı serüveninde 57 galibiyet, 24 yenilgi alırken, 19. beraberliğini elde etti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 100 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

Fatih Karagümrük'e ikinci kez gol atamadı

Tarihi boyunca Fatih Karagümrük'le 18. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, ikinci kez gol sevinci yaşayamadı.

Daha önce oynanan 16 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaran siyah-beyazlı ekip, 1961-1962 sezonunda oynanan maçta rakibine 1-0 yenildi.

Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon iç sahada üçüncü kez gol atamadı. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçta fileleri havalandıramayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi elemesinde de Lausanne'ye gol atmayı başaramadı ve rakibine 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Rıdvan cezalı

Beşiktaş'ta bu sezon 24 lig maçına çıkan Rıdvan Yılmaz 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Kocaelispor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kartlarla sınıra gelen siyah-beyazlı oyuncu, 77. dakikada yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kart görerek cezalı pozisyona geldi.

Rıdvan Yılmaz gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

Beşiktaş'tan vefa örneği

Siyah-beyazlı kulüp, Fatih Karagümrük maçında İzzet Baysal Huzurevi ile Etiler Huzurevi'nde ikamet eden bireyleri Tüpraş Stadı'nda ağırladı.

Genel Sekreter Uğur Fora, konukları ağırlarken Tüpraş Stadı'nın bugünkü misafirleri müsabakayı kendilerine ayrılan alandan takip etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp