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Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda Dinamo Zagreb ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Asbaşkan Mete Vardar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, antrenmanını takip etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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