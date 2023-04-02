Beşiktaş savunmasına bela oldu! Arda Güler yoktan var edip golü hazırladı
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Beşiktaş derbisinde 38. dakikada penaltı kazandırdı. 3 futbolcuyu çalımlayan Arda, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe, Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Arda Güler damga vurdu. 18 yaşındaki futbolcu özellikle ilk yarıda resital sundu.
ÜST ÜSTE ÇALIMLAR
Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu alıp ilerledi. Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçti, ardından Cenk Tosun'u, Omer Colley'i çalımladı. Onur Bulut'u geçmek üzereyken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
VALENCIA ATTI
Fenerbahçe'nin gol kralı Enner Valencia, 41. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını maçta öne geçirdi.