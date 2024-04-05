Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise, sahada ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Omar Colley ile Al Musrati de antrenmanda yer almadı

Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolculardan; Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan, Rams Başakşehir maçında göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) teşhisiyle tedavisine başlanan Mert Günok ile izinli futbolcular Omar Colley ile Al Musrati, takımımızın bugünkü idmanında yer almadılar.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL