Beşiktaş Samsunspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
- Trendyol Süper Lig : Samsunspor : 1 - Beşiktaş : 1 (İlk yarı)
SAMSUN - Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Onur'un soldan ortasında ceza sahası içinde Soner'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
5. dakikada Marius'un kaptırdığı topta ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.
17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Cenk ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada ceza sahası içine giren Holse'nin altıpas üzerinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
23. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Marius'un vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+3. dakikada Rosier'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser (Schindler dk. 35), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Oliver Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Nanu, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Muhammed, Osman, Laura, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Alex Chamberlain, Jackson Muleka, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin, Utku, Aytuğ, Tayfur, Umut, Demir, Gökhan, Aboubakar, Emirhan, Semih
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Marius (dk. 25) (Samsunspor), Cenk Tosun (dk. 17 pen.