Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile 6 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile 6 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirdiği antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 40 dakika süren idmanda futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak kuvvet, denge ve esneklik çalışmaları üzerinde durdu. Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Spor AA / Ercan Doğan Kayserispor Beşiktaş Spor Haberler

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