Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 28 yaşındaki ön libero geçen sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta görev yapmıştı.
Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
28 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı