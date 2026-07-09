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Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 28 yaşındaki ön libero geçen sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta görev yapmıştı.

Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

28 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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