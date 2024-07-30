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Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

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Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek galip geldi. Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı gollerle Beşiktaş sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere geçen siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ile Mustafa Erhan Hekimoğlu atarken, konuk takımın sayısını ise Ege Tıknaz kendi kalesine attığı golle kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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