Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti
Süper Lig devi Beşiktaş, kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Süper Lig devi Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu.
SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ
Siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ne kaybetmesinin ardından bu sonuçla sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Ligde Tüpraş Stadyumu'nda daha önce 3 maça çıkan Siyah-beyazlılar, ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor'a karşı üstünlük kurmayı başarmıştı.
SIRADAKİ RAKİP DERBİDE FENERBAHÇE
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde bir sonraki iç saha müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.