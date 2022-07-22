Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını KAP'a bildirdi
AA - Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
FRANKFURT'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Siyah-Beyazlı kulüp, yaklaşık 1 ay önce Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Alman ekibi ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.
GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI
Sol bek oyuncusu Rıdvan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
AA / Emre Doğan - Spor