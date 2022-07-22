Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını KAP'a bildirdi - Haberler

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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

AA - Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FRANKFURT'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Siyah-Beyazlı kulüp, yaklaşık 1 ay önce Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı. Alman ekibi ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

Sol bek oyuncusu Rıdvan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

AA / Emre Doğan - Spor

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Rangers Spor Haberler

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