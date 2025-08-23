Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, İskoç ekibi Rangers forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.