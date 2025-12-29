Petkimspor son saniyede yıkıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde namağlup lider Beşiktaş'ı elinden kaçırdı. Ligde 12'de 12 yapan rakibi önünde son 2 dakikaya 6 sayı farkla önde giren Petkimspor, son anlarda önce Efianayi'yle atışı kaçırdı ardından Mathews'un son saniye üçlüğüne engel olamayıp salondan 75-72 mağlup ayrıldı. Evinde art arda 4'üncü mağlubiyetini trajik bir şekilde alan Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor