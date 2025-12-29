Haberler

Petkimspor son saniyede yıkıldı

Güncelleme:
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, namağlup lider Beşiktaş ile karşılaştı. Son dakikaya 6 sayı önde giren Petkim, maçı 75-72 kaybetti ve evindeki 4. mağlubiyetini yaşadı. Antrenör Özhan Çıvgın, takımı kutladı ve oyunun gelişimini vurguladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde namağlup lider Beşiktaş'ı elinden kaçırdı. Ligde 12'de 12 yapan rakibi önünde son 2 dakikaya 6 sayı farkla önde giren Petkimspor, son anlarda önce Efianayi'yle atışı kaçırdı ardından Mathews'un son saniye üçlüğüne engel olamayıp salondan 75-72 mağlup ayrıldı. Evinde art arda 4'üncü mağlubiyetini trajik bir şekilde alan Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

