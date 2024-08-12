Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. Ndour'u kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlılar, Ndour ile transfer detaylarını görüşecek.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti.
Siyah-beyazlıların, Cher Ndour ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi.
İtalyan oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.