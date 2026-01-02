Haberler

Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminde kadrosunu en az dört takviyeyle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Scout ekibinin olumlu rapor verdiği belirtilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

  • Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekibi Volendam'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozan Kökçü'yü transfer etmek istiyor.
  • Ozan Kökçü'nün Volendam ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve güncel piyasa değeri 350 bin euro.
  • Ozan Kökçü, bu sezon Volendam formasıyla 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş'ın, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Volendam'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozan Kökçü'yü bir süredir takip ettiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün scout ekibinin, transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği aktarıldı.

MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ AZERBAYCAN

Ozan Kökçü'nün 20 yaşından itibaren Azerbaycan'ın U20, U21 ve A Milli Takım formalarını giydiği hatırlatıldı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Giresunspor'da da görev yaptı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında bedelsiz şekilde Volendam'a transfer olan Ozan Kökçü'nün sözleşmesinin sezon sonunda biteceği kaydedildi. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 350 bin euro olduğu belirtildi.

TRANSFERE SICAK: FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ozan Kökçü'nün bu transferin gerçekleşmesini çok istediği ve bu doğrultuda fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun da transferi kısa sürede bitirmek istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kanatlarda görev yapan Ozan Kökçü, bu sezon Volendam formasıyla 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok

Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Verilecek hesabım yok