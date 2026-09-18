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Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçının ardından

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- Beşiktaşlı futbolcu Ernest Poku: "Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı sahasında 4-1 yenen Beşiktaş'ta son golü atan oyuncu Ernest Poku, "Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, çok kaliteli bir takım olduklarını söyledi.

İyi futbol ortaya koyduklarını dile getiren Poku, "Kaliteli bir takımız. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Maçın son golünü kaydettiği için mutlu olduğunu ve ligde de gol atmak istediğini belirten Poku, oyuna girdiği anları şu sözlerle özetledi:

"Hocamız benden oyuna girdiğimde kendim olmamı, kendim gibi oynamamı istedi. Ben oyuna girdiğimde 3-1 öndeydik. 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur, ardından da 4. golü ararsınız. Ben de kontrataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve kontra olduğu zaman giderim. Ben de bunu yaptım, hücuma gittim ve golü attım. Bunun için de mutluyum."

Yüzde 100 hazır durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Poku, "Eğer hocamız bana ilk 11'de şans verirse hazırım, eğer beni kenardan oyuna sokarsa o zaman da hazırım. Futbol kolektif bir oyun, takım oyunu. Takım için her zaman yüzde 100'ümü vermeye hazırım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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