Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak transfer etti

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Joe Worrall'ın Beşiktaş'a kiralık işlemini tamamladığını doğrulayabiliriz. Türk tarafının sezon sonunda anlaşmayı kalıcı hale getirme seçeneği bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Joe Worrall

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

27 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Joe Worrall bu sezon Nottingham Forest formasıyla Premier Lig'de 7, FA Cup'ta 2 maça çıktı. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan genç futbolcu, bu kulübün altyapısından yetiştikten sonra Dagenham&Redbridge ve Glasgow Rangers takımlarına kiralandı. Worrall, 2019 yılından bu yana Nottingham Forest'ın kadrosunda yer alıyor.