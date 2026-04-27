Haberler

Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: "İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık, bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde ritmimizi kaybettik ama oyundan mutluyum." diye konuştu.

Sıkıntılı bir sezon yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu sezon enteresan problemler yaşadım. Çok sağlam, stabil, uzun vadeli projeleri olan bir kulüpte çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sakatlıklar ve değişik problemlerden dolayı sezon böyle geçti."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

