Beşiktaş, Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği ekleminde yaralanma saptandığını açıkladı

Beşiktaş, Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği ekleminde yaralanma saptandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptandığını açıkladı. Kulüp, futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.
Beşiktaş : "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı