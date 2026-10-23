Beşiktaş, Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği ekleminde yaralanma saptandığını açıkladı

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Beşiktaş : "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı