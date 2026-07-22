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Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları tamamlandı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın evinde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Ndidi ve özel izinli Trossard idmana katılmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın evinde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve minyatür kale şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Midtjylland maçının taktiksel uygulamaları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile özel izinli olan Leandro Trossard idmana katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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